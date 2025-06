Affari Tuoi è morta Harley Zuriatti | era la pacchista del Friuli Venezia Giulia

Il mondo dello spettacolo e i fan di "Affari Tuoi" piangono una giovane protagonista che ha lasciato un'impronta indelebile: Harley Zuriatti, la pacchista del Friuli Venezia Giulia, ci ha lasciato a soli 29 anni dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. La sua forza e il suo sorriso rimarranno un esempio di resilienza e speranza. La notizia, annunciata dal marito Andrea Fiorillo, ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa.

Lutto ad Affari Tuoi. Harley Zuriatti, ex pacchista del programma televisivo in onda su Rai 1, è morta a 29 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro all'utero. Era stata pacchista per la regione Friuli Venezia Giulia nell'aprile del 2024 e aveva vinto 20mila euro. Già ai tempi dello show, allora condotto da Amadeus, aveva parlato ai telespettatori della sua malattia. La triste notizia è stata resa pubblica da suo marito Andrea Fiorillo: " Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita ". Pochi dopo la messa in onda della puntata di Affari Tuoi si sarebbe operata all'utero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it