Adesso sta con lui un altro famoso Sophie Codegoni volta subito pagina | beccati chi è lui FOTO

Sophie Codegoni sembra aver voltato pagina, lasciandosi alle spalle le turbolente vicende del passato. Dopo una rottura tumultuosa con Alessandro Basciano e voci di flirt lampo con Nicolò Fagioli, ora l’ex gieffina potrebbe aver trovato un nuovo compagno famoso. Le ultime indiscrezioni la vedono in dolce compagnia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. A...

Sophie Codegoni sta tornando piano piano grande protagonista del gossip. Dopo la rottura burrascosa con Alessandro Basciano, con tanto di denunce di lei al deejay per i reati di violenza e stalking, pare si fosse legata sentimentalmente al calciatore Nicolò Fagioli, ma poi si era sparsa la voce che fosse stata semplicemente una relazione lampo. Adesso Sophie Codegoni, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe trovato un nuovo fidanzato famoso. A diffondere l’informazione sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno anche scritto il nome e cognome di chi l’avrebbe conquistata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sophie - codegoni - adesso - famoso

Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole: «Ecco cosa mi hanno fatto i miei amici» - Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole nel salotto de Le Iene, svelando cosa le hanno fatto i suoi amici.

"Ma tua figlia...". Sophie Codegoni, l'annuncio e subito la bufera. E decide di intervenire per spiegare tutto: cosa è successo Vai su Facebook

Sophie Codegoni, nuovo amore dopo Basciano: sarebbe un famoso calciatore; Nuovo fidanzato per Sophie Codegoni? Il gossip sul calciatore Nicolò Fagioli fa infuriare l'ex Alessandro Basciano; Perché Aron Piper è così famoso non solo per Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni, voci sul fidanzato segreto e famoso tradito da una foto - Sophie Codegoni avrebbe iniziato a frequentare Andrea Petagna, calciatore della Nazionale azzurra in forza al Monza ... Si legge su msn.com

Petagna e Sophie Codegoni, si parla di flirt in Sardegna - Secondo alcune segnalazioni che arrivano dalla Sardegna, ci sarebbe del tenero tra Andrea Petagna e Sophie Codegoni. Lo riporta corrieredellosport.it