Addio Napoli l’attaccante è ai saluti | cessione oramai ad un passo

Il mercato del Napoli è in fermento e l'attenzione è rivolta alle prossime mosse di una squadra determinata a rafforzarsi. Con tanti nomi caldi sul tavolo, tra conferme e partenze, l'addio di un attaccante di ruolo sembra ormai imminente, segnando una svolta significativa per il futuro azzurro. La società si prepara a definire i dettagli, puntando a mantenere alta la competitività della squadra e a scrivere nuovi capitoli di successo.

In casa Napoli si valuta al mercato sia in entrata che in uscita e il club azzurro sta lavorando molto su questo fronte. Il mercato del Napoli è appena cominciato e la squadra di Antonio Conte è finora molto attiva, ha già annunciato gli arrivi di Marianucci e soprattutto di Kevin De Bruyne, ed è molto attiva con vari nomi accostati alla formazione azzurra, tra centrocampo e specialmente per l’attacco dove piacciono Nunez e Lucca nel ruolo di prima punta e Sancho e Ndoye per la fascia. Ngonge verso la cessione, lascia Napoli ma resta in serie A. Ma ovviamente come avviene per ogni club prima di comprare bisogna cedere e nel club partenopeo ci sono diversi giocatori che la società potrebbe cedere per poter reinvestire sul mercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it