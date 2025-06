Addio ferie a luglio e agosto con il caldo record e l’overtourism presto le aziende chiuderanno in primavera per le vacanze | l’inchiesta della Bbc

L’estate 2024 si preannuncia come un vero e proprio spartiacque: caldo record, overtourism e cambiamenti climatici stanno rivoluzionando le nostre abitudini di vacanza e di lavoro. Con le aziende che potrebbero anticipare le chiusure primaverili e i turisti meno disposti a spostarsi, il modo in cui viviamo l’estate sta subendo una trasformazione radicale. La domanda ora è: come ci adattiamo a questa nuova realtà?

Il caldo e l’ overtourism potrebbero ridisegnare i calendari di lavoratori e turisti. L’aumento delle temperature e la crisi climatica sono i punti di partenza di un’inchiesta portata avanti dalla BBC. Di pari passo col cambiamento climatico ci sarebbe un cambiamento anche delle scelte vacanziere. Molti turisti, infatti, stanno avendo maggiore difficoltà a spostarsi in estate, in cui le temperature aumentano in maniera vertiginosa. Tra le tante località scelte, soprattutto quelle del Mediterraneo sono fortemente condizionate dalle alte temperature. Nell’articolo della BBC, viene sottolineato come ci sia stato un incremento del 20% rispetto all’anno precedente dei turisti che hanno scelto la Grecia nei mesi primaverili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Addio ferie a luglio e agosto, con il caldo record e l’overtourism presto le aziende chiuderanno in primavera per le vacanze”: l’inchiesta della Bbc

