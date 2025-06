addio ad aurelio scelba il grande giornalismo di un maestro gentiluomo

Ieri notte il mondo del giornalismo ha perso un vero maestro, Aurelio Scelba, gentiluomo di altri tempi e colonna portante de La Nazione. La sua passione, integrità e guida sono state un faro per generazioni di professionisti. Ricordarlo significa celebrare l’eccellenza e i valori che hanno reso il giornalismo un’arte nobile. Addio ad un esempio di rettitudine e dedizione, che lascia un’eredità indelebile nel cuore di tutti noi.

di Cesare Sartori Ieri notte ci ha lasciato Aurelio Scelba, per tanti anni una delle colonne portanti de La Nazione: storico caposervizio degli Interni, poi caporedattore centrale quando Luciano Satta andò in pensione. Un gentiluomo d'altri tempi. Ma soprattutto un maestro di giornalismo e un esempio di correttezza e dirittura morale per quella banda di giovanotti di belle speranze (quorum ego) che aveva intorno e che seppe guidare con fermezza ma con molto, molto affetto nella loro avventura professionale. Personalmente devo a Gianni, come veniva appellato nella famiglia Scelba, oltre che a Satta e ad Alberto Marcolin (ma sono sicuro che tanti altri ex giovani colleghi che ci hanno lavorato insieme concorderanno con me), l'insegnamento dei fondamentali della professione giornalistica: non soltanto come va scritto un pezzo o fatta un'intervista, ma anche come va corretto e aggiustato quello scritto da un collega, come va impaginato (la gerarchia delle notizie) e soprattutto come va titolato ("Saper fare i titoli è un'arte!", mi ripeteva, dopo che per l'ennesima volta aveva buttato nel cestino il mio titolo a una o due colonne perchĂ© "non rende").