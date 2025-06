Addio a Napoli Ermanno Corsi decano dei giornalisti in Campania

con passione e dedizione, un punto di riferimento per l'intera comunità giornalistica campana. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un patrimonio di valori e professionalità che continueranno a ispirare le future generazioni. Addio a Ermanno Corsi, il suo esempio resterà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

È morto Ermanno Corsi, volto storico del Tgr Campania, saggista e presidente dell’ Ordine dei giornalisti campano per molti anni. A dare la notizia è Antonello Perillo, condirettore del Tgr Rai. “Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del giornalismo, della cultura e della famiglia Rai. Ci ha lasciati Ermanno Corsi, un gigante dell’informazione targata Servizio Pubblico. Giornalista, scrittore, saggista, è stato per lunghi anni presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Galantuomo d’altri tempi. Aveva 85 anni. Lo porterò sempre nel mio cuore”, scrive Perillo sui social. Nato in Toscana nell’agosto 1939, Corsi si era trasferito da giovanissimo a Torre del Greco, nella zona vesuviana, e poi a Napoli dove si era laureato e aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Il Tempo e a Il Mattino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it