Addio a Harley Zuriatti la ‘pacchista’ di Affari tuoi raccontò la sua battaglia in tv

La sua storia aveva commosso milioni di italiani, aveva 29 ann. Harley Zuriatti non ce l’ha fatta. È morta a soli 29 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore all’utero. Il suo volto e la sua storia erano diventati noti in tutta Italia ad aprile 2024, quando partecipò al programma Rai Affari Tuoi rappresentando la regione Friuli Venezia Giulia. Non fu una concorrente qualunque. Harley entrò nel cuore degli spettatori con il suo sorriso dolce, la sua forza e il racconto sincero della sua malattia. “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia – disse – se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto Affari tuoi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it