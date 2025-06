Addio a Gino Massetti Unico superstite di Falzano

Addio a Gino Massetti, l'ultimo testimone della tragedia di Falzano. A 96 anni, ci ha lasciato un uomo esempio di memoria e coraggio, portando nel cuore il ricordo di un evento che ha segnato la nostra storia. I suoi racconti e il suo sorriso rimarranno vivi nelle nostre menti, ricordandoci l’importanza di preservare la memoria e onorare chi ha sofferto per la libertà . La sua testimonianza sarà per sempre un patrimonio prezioso per le future generazioni.

di Laura Lucente FALZANO Se n’è andato l’ultimo testimone della strage nazifascista di Falzano. Gino Massetti aveva 96 anni. Ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali religiosi nella chiesa di Poggioni, localitĂ della montagna cortonese e luogo caro a Massetti, a pochi chilometri dal posto in cui assistette, uscendone come unico sopravvissuto, all’eccidio. Gli ultimi anni li ha vissuti a Camucia accudito amorevolmente dalla moglie Onelia, al suo fianco da oltre settanta anni. Subito dopo la Liberazione si era arruolato nell’Arma dei carabinieri, aveva prestato servizio in varie zone d’Italia, fino al grado di maresciallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

