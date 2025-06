addio a fratel mino voce e cuore della valle vitulanese

Un dolore immenso ha colpito la valle Vitulanese con la scomparsa di fratel Mino, figura amata e rispettata da tutti. Con il suo sorriso sincero e il cuore generoso, ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità di Cacciano e oltre. La sua dedizione e il suo spirito altruista resteranno per sempre un esempio di vero amore e fede. La sua assenza si farà sentire, ma il suo ricordo vivrà eterno nei cuori di chi l'ha conosciuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è spento nel pomeriggio di ieri giugno fratel Rodolfo  Cosimo Meoli, per tutti a Cacciano semplicemente fratel Mino. Figura amata e discreta, ha lasciato un segno profondo nella sua comunità e nel cuore dei familiari. Religioso dell’ordine dei Fratelli delle Scuole Cristiane, fratel Mino aveva mantenuto con il suo paese un legame indissolubile, contribuendo con passione alla crescita del Coro di San Silvestro, che ogni fine anno intonava il Te Deum grazie anche alla sua guida, alla sua pazienza, al suo amore per la musica e per la fede. È stato docente, dirigente, maestro d’organo nella Basilica di Pompei, ma mai ha rinunciato a trascrivere con cura i canti popolari della sua terra o a comporre inni sacri, come quello dedicato a Benedetto XIII. 🔗 Leggi su Anteprima24.it