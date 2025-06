Addio a Ermanno Corsi decano dei giornalisti campani e Commendatore al merito della Repubblica

Addio a Ermanno Corsi, decano dei giornalisti campani e commendatore al merito della Repubblica. Figura di spicco nel panorama dell'informazione, ha dedicato la sua vita alla tutela e alla crescita del giornalismo in Campania, lasciando un'impronta indelebile nel settore. Per 18 anni presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e figura di riferimento nella Rai e nelle associazioni di stampa, il suo contributo resterà un esempio per le future generazioni.

E' morto all'età di 85 anni Ermanno Corsi, per anni presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania per 18 anni nonchè capo redattore della Tgr Rai Campania. Corsi ha avuto ruoli dirigenziali nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana e nell'Associazione napoletana della stampa. Cittadino onorario di sei comuni campan i, fu insignito dal presidente Ciampi del titolo di commendatore al merito della Repubblica italiana. "Con Ermanno Corsi scompare uno dei volti storici del giornalismo italiano. Decano e presidente emerito dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, fu l'anima del telegiornale regionale – scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – Ha contribuito con passione e competenza a raccontare il volto autentico della nostra terra".

