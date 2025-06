Action Tedi e gli altri | abbiamo una nuova droga legale e sono i discount per la casa

Action Tedi e gli altri hanno scoperto la loro nuova “droga”: i discount per la casa. Da Tiger a oggi, quei negozi pieni di oggetti colorati e a buon mercato creano una dipendenza irresistibile, tra gadgets inutili e acquisti compulsivi. È un mondo dove il desiderio di acquistare supera ogni logica, trasformando la spesa in un divertente gioco quotidiano. E chissà, forse anche tu finirai per cedere alla tentazione di quell’oggetto che non ti serve...

In principio fu Tiger. Il regno di quegli oggetti perlopiù inutili ma così colorati e a basso costo, quindi giocosamente seducenti, da rendere quasi impossibile uscire senza aver comprato almeno un’inezia: un pela-carote a forma di temperino? Assolutamente non necessario, eppure irresistibile. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Action, Tedi e gli altri: abbiamo una nuova droga legale e sono i "discount per la casa"

In questa notizia si parla di: action - tedi - abbiamo - droga

Action, Tedi e gli altri: abbiamo una nuova droga legale e sono i discount per la casa.