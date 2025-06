Acque agitate due ragazzi bloccati su uno scoglio | il salvataggio a Torre a Mare

In un'occasione che ha messo alla prova il coraggio e la prontezza, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, ostacolati dalle onde impetuose e dal vento di maestrale. La loro sicurezza al limite ha richiesto un intervento tempestivo della Guardia Costiera di Bari, che si è mobilitata per un salvataggio audace e fondamentale. Un esempio di come l’esperienza e il coraggio possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

A causa delle avverse condizioni meteo-marine caratterizzate da forte vento di maestrale e mare agitato, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio, impossibilitati a rientrare a riva in sicurezza. I militari della guardia costiera di Bari sono intervenuti questa mattina, sul tratto di.

