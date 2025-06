Aci Trezza controlli nei ristoranti chiusure sanzioni e sequestri | blatte e lavoratori in nero

Aci Trezza, cuore della costa catanese, è stato teatro di controlli rigorosi nei ristoranti locali, con chiusure, sanzioni e sequestri per irregolarità. L’intervento della Polizia di Stato ha portato alla chiusura immediata di un locale infestato da blatte e con lavoratori in nero, ribadendo l’impegno a tutela della salute pubblica e del rispetto delle norme. Scopri di più sui risultati di queste azioni e sulle misure adottate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blatte nel magazzino e lavoratori in nero: un locale chiuso immediatamente. Un’importante operazione di controllo coordinata dalla Polizia di Stato ha interessato due ristoranti della località marinara di Aci Trezza, con l’obiettivo di verificare igiene, sicurezza alimentare e regolarità occupazionale. L’azione si inserisce nel più ampio piano di monitoraggio disposto dal Questore di Catania, volto a tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto della normativa vigente. Forze dell’ordine e autorità sanitarie in azione con una task force interforze. L’operazione è stata guidata dai poliziotti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affiancati dalla Divisione Anticrimine e supportati da numerosi enti specializzati: Corpo Forestale della Regione Siciliana (Nucleo Agroalimentare). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aci Trezza, controlli nei ristoranti, chiusure, sanzioni e sequestri: blatte e lavoratori in nero

