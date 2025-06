Acerbi Inter Tuttosport sul ‘caso’ col tifoso | Episodio che probabilmente verrà dimenticato in fretta ma che si aggiunge a…

L'episodio che ha coinvolto Acerbi e un tifoso durante l'allenamento dell'Inter negli Stati Uniti sta facendo discutere, anche se probabilmente sarà dimenticato in fretta. Un gesto spontaneo che mette in luce il rapporto tra i giocatori e i supporter, ma che desta comunque qualche polemica. Ecco cosa è successo e perché questa vicenda si inserisce nel contesto più ampio del calcio moderno.

Francesco Acerbi è finito nuovamente sotto i riflettori per un episodio avvenuto durante un allenamento dell' Inter negli Stati Uniti prima della seconda gara del Mondiale per Club. Al termine della sessione, il difensore si è avvicinato ai tifosi per firmare autografi e scattare selfie, ma tra loro c'era un sostenitore del PSG che lo ha provocato indossando la maglia dei neocampioni d'Europa. Acerbi, infastidito dall'atteggiamento del tifoso, ha chiesto a uno degli accompagnatori di tradurre le parole che stava per dirgli.