Accordo fra i comuni di Pescara e Spoltore | il nuovo canile sarà realizzato a Colle Cese

Un importante accordo tra i Comuni di Pescara e Spoltore segna una nuova era per il benessere animale: a Colle Cese sorgerà il nuovo canile intercomunale. Questa iniziativa, promossa con il supporto della Provincia di Pescara, dimostra come la collaborazione possa trasformare le sfide in opportunità. La creazione di questa struttura rappresenta un passo concreto verso un futuro più solidale e responsabile per tutti gli amici a quattro zampe e le loro famiglie.

Sorgerà a Colle Cese di Spoltore il nuovo canile intercomunale frutto dell'accordo fra il Comune di Pescara, il Comune di Spoltore, la Provincia di Pescara. Presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De.

