’Abyssal Creatures’ al Mar Ecco le sculture in vetro soffiato

Immergiti in un mondo sottomarino affascinante con “Abyssal Creatures”, l’installazione in vetro soffiato dell’artista Francesco Cavaliere al MAR di Città. Fino al 13 luglio, le sue sculture prendono vita nella Arts & New Media Room, portando alla luce creature misteriose e affascinanti che abitano le profondità oceaniche. Un’occasione unica per scoprire l’arte e la natura sotto una luce inedita, lasciandoti catturare dal fascino dell’ignoto.

Fino al 13 luglio, il MAR – Museo d’Arte della Città, ospita, nella Arts & New Media Room, ‘ Abyssal Creatures ’, installazione dell’artista Francesco Cavaliere che entra a far parte della collezione permanente del museo. All’inaugurazione, ieri, è intervenuta la conservatrice del museo, Giorgia Salerno, mentre Daniele Caspar di Xing, non è riuscito ad essere presente per lo sciopero generale dei mezzi di trasporto. Il progetto, prodotto appunto da Xing con il sostegno di Italian Council (2023), si sviluppa attraverso tre sculture sonore in vetro soffiato – Sàbanas I, Aliquomàs ed Enquomanàsc – dai colori accesi e dalle forme ispirate al mondo abissale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Abyssal Creatures’ al Mar. Ecco le sculture in vetro soffiato

In questa notizia si parla di: abyssal - creatures - ecco - sculture

’Abyssal Creatures’ al Mar. Ecco le sculture in vetro soffiato; Abyssal Creatures.

“Abyssal Creatures”: le sculture sonore di Francesco Cavaliere al MAR - L’installazione Abyssal Creatures dell’artista Francesco Cavaliere entra a far parte della collezione del MAR. Come scrive ravenna24ore.it

Al MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna, Francesco Cavaliere, Abyssal Creatures (sound installation, exhibition) - Un progetto che si sviluppa nell’arco di tre anni, Abyssal Creatures è una saga fantastica che si muove tra ... Da informazione.it