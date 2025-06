Abusi sessuali su due bambini L’orco condannato a 21 anni | Racconti delle vittime credibili

Un terribile caso di abusi sessuali su due bambini ha scosso la nostra società, portando alla condanna di un uomo a 21 anni e 4 mesi di reclusione. Le vittime, credibili e segnate nel profondo, hanno raccontato le loro storie di orrore, emerse con il tempo e la distanza. Una sentenza severa che sottolinea l’importanza di proteggere i più vulnerabili e di non abbassare mai la guardia contro il male.

La condanna è stata pesantissima: 21 anni e 4 mesi per violenza sessuale nei confronti di due minori, commessi a otto anni di distanza. Bambini che la moglie dell’imputato, oggi 68enne, accudiva come baby sitter. Storie simili di due bambini le cui famiglie non si conoscevano, emerse a distanza di un paio di mesi. Un processo originariamente attribuito al Tribunale in composizione collegiale, poi trasmesso per competenza alla Corte d’Assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Purita). Della sentenza ora si conoscono le motivazioni. A inchiodare l’uomo, i racconti dei bambini. Nel primo caso, la vittima ha ricostruito la vicenda davanti alla corte, già maggiorenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it