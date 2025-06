Abc l' ira di Coletta | Progressioni verticali doveroso riconoscimento di diritti contrattuali

Damiano Coletta, ex sindaco di Latina, si distingue per la sua ferma difesa dei diritti dei lavoratori e per le sue posizioni chiare sulla gestione amministrativa. Riconoscendo le 95 progressioni verticali del 2021 come un doveroso riconoscimento contrattuale, Coletta sottolinea come le recenti accuse contro ABC e la sua amministrazione siano strumenti di distrazione dalla reale inefficienza gestionale. È fondamentale approfondire queste questioni per comprendere l'impegno e le sfide di Coletta in un contesto complesso e articolato.

"Le 95 progressioni verticali effettuate nel 2021 sono il riconoscimento doveroso di diritti contrattuali" e "le accuse contro Abc, e contro la mia amministrazione, servono solo a giustificare l'attuale incapacità gestionale e a distrarre l'opinione pubblica". Damiano Coletta, ex sindaco di.

Abc, l'ira di Coletta: Progressioni verticali, doveroso riconoscimento di diritti contrattuali.

