Abc la Confail | Contrari a qualsiasi ipotesi di liquidazione

In un momento di incertezza per ABC, la Confail si schiera fermamente contro qualsiasi ipotesi di liquidazione, sottolineando l'importanza di preservare il carattere pubblico dell'azienda. Con determinazione e responsabilità , l’associazione interviene per tutelare i lavoratori e garantire la continuità del servizio. La sfida è grande, ma la volontà di difendere un patrimonio fondamentale resta salda: ecco perché la battaglia prosegue.

No a qualsiasi ipotesi di liquidazione. La Confail interviene sulle vicende di Abc, "alla luce delle gravi criticitĂ emerse nella gestione di Abc" e "ribadisce la propria netta contrarietĂ a qualsiasi ipotesi di liquidazione dell'Azienda e conferma la volontĂ di tutelarne il carattere pubblico.

