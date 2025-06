Abc è scontro politico

Nel cuore del dibattito politico a Latina, il confronto tra maggioranza e opposizione si infiamma sull'ABC 232. Da un lato, i capigruppo di centrodestra rispondono alle accuse dell’ex sindaco Coletta; dall’altro, il Pd, rappresentato da Marco Cepollaro, interpreta l’ABC come “simbolo di...”, alimentando così una querelle che scuote la città e mette in discussione il futuro amministrativo.

È scontro aperto tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Latina su Abc. Da un lato, i capigruppo di centrodestra ribattono alle dichiarazioni dell’ex sindaco, Damiano Coletta; dall’altro, il Pd, con il segretario comunale Marco Cepollaro, parla di Abc come “simbolo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Abc, è scontro politico

In questa notizia si parla di: scontro - politico - comunale - parla

Ucraina e difesa, scontro politico. Il 16 maggio vertice a Roma - Il 16 maggio si svolgerà a Roma un vertice a cinque dei ministri della Difesa, in un clima di scontro politico sull'Ucraina.

Nuovo terreno di scontro politico in Consiglio comunale a Varese Vai su Facebook

Scontro sul regolamento dehors: "Cortocircuito politico nella maggioranza" https://ift.tt/mpQqN7g https://ift.tt/Pcqy8ho Vai su X

Comune di Avellino, scontro politico sul bilancio. Ma la sindaca Nargi non molla; Consiglio comunale sulla sanità saltato a Catanzaro, lo scontro politico si infiamma e finisce in caciara; Scontro in Consiglio Comunale a Monasterace: il Capogruppo di minoranza Palmiro Spanò diserta la seduta in segno di protesta.

Scontro in Comune: «Chiederemo dimissioni assessore». Buoncristiani: «Taglio alberi dovuto al gasdotto» - Nella mattina del 20 giugno la questione è tornata protagonista tra le mura della sala consiliare di ... Riporta msn.com

Comune di Avellino, scontro politico sul bilancio. Ma la sindaca Nargi non molla - “Se qualcuno si attende le mie dimissioni resterà deluso”, ha detto la sindaca. Come scrive fanpage.it