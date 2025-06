Abbazie in Festival - Tribute to Pavarotti | gala di danza e voce immortale

Un evento unico nel suo genere, dove musica, danza e inclusione si incontrano per celebrare la forza dell’arte e della diversità. Giovedì 26 giugno a Monastier, l’apertura dell’edizione 2025 di Abbazie in Festival promette emozioni intense con un tributo a Pavarotti e un gala di danza e voce immortale. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di grande impatto scenografico e sensoriale, dimostrando che l’arte non ha confini.

Sarà una serata dall’alto impatto scenografico ed emotivo quella che aprirà, giovedì 26 giugno a Monastier, la prima delle 8 date dell’edizione 2025 di Abbazie in Festival che punta quest’anno a portare sopra il palco artisti con disabilità, che non solo avranno l’opportunità di esibirsi in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Abbazie in Festival - Tribute to Pavarotti: gala di danza e voce immortale

In questa notizia si parla di: abbazie - festival - tribute - pavarotti

Abbazie in Festival 2025 - Abbazie in Festival 2025 torna con entusiasmo, annunciando la sua terza edizione ancora più ricca e inclusiva.

Giovedì 26 giugno 2025 | Abbazia di Santa Maria del Pero, Monastier di Treviso | ore 21:00 Tribute to Pavarotti: Gala di danza e voce immortale Nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Santa Maria del Pero, la giovane danza del Triveneto celebra Luciano Pa Vai su Facebook

Abbazie in Festival - Tribute to Pavarotti: gala di danza e voce immortale; Treviso, “Abbazie in Festival” apre con un omaggio a Pavarotti: danza, inclusione e grande lirica sotto le stelle; Abbazie in Festival 2025.

“Abbazie in Festival”: l’arte che è di tutti e per tutti - Abbazie in Festival dimostra che la cultura può e deve essere un ponte, capace di collegare mondi apparentemente lontani, di far dialogare storie, corpi e ... Segnala superando.it

Abbazie in Festival: luoghi eccezionali e cultura per tutti - “Abbazie in Festival” è il nuovo format che unisce questi luoghi storici diffusi nella provincia di Treviso, promosso e sostenuto dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa ... Si legge su ilnuovoterraglio.it