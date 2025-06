Abbandono irregolare dei rifiuti Trantino | La città funziona solo se rispettiamo le regole

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, mette in luce una sfida cruciale: il rispetto delle regole è fondamentale per mantenere la città pulita e vivibile. Con un personale di polizia locale ancora in fase di ampliamento, l’impegno è grande, ma la collaborazione dei cittadini resta la vera chiave del successo. Solo attraverso uno sforzo condiviso potremo garantire un ambiente più ordinato e sicuro per tutti.

"Non disponiamo di tante unità di personale della polizia locale rispetto al fabbisogno. Ne abbiamo assunto 80 e attendiamo il rendiconto, speriamo entro fine luglio, per inserirne in servizio altri 100; e 20 dovrebbero giungere tra poco". Con queste parole il sindaco di Catania, Enrico Trantino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Abbandono irregolare dei rifiuti, Trantino: "La città funziona solo se rispettiamo le regole"

