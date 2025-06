A Valgreghentino il Festival della speranza con l’arcivescovo Delpini

A Valgreghentino si accende il Festival della Speranza, un evento imperdibile dedicato a rinnovare la fiducia nel futuro. Organizzato dalla diocesi di Milano, l’iniziativa “Chiamati a guardare in alto” coinvolge giovani e adulti in momenti di riflessione, musica e condivisione. Il clou sarà la consegna del “mandato” dall’arcivescovo Delpini ai giovani pronti a vivere il Giubileo. Un’occasione per lasciarsi ispirare e abbracciare nuove speranze.

Un pomeriggio e una serata dedicati alla speranza. Quest'oggi a Lecco, dalle 17 alle 23, si svolge il Festival della Speranza, una rassegna dal titolo "Chiamati a guardare in alto" ricca di iniziative, pensata da e per i giovani della diocesi di Milano. Il momento culminante è la consegna del "mandato" per mano dell'arcivescovo monsignor Mario Delpini ai giovani che si recheranno al Giubileo dei giovani a Roma dal 28 luglio al 3 agosto o partiranno per esperienze di volontariato e missione, in Italia e all'estero. La consegna, alle 21, da una Lucia, la tipica imbarcazione del lago di Como, attorniata da altre Lucie con a bordo i vicari episcopali e alcuni dei giovani prossimo alla partenza.

