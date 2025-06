A Trump il premio Nobel per la Pace La proposta dopo la tregua in Asia

In un mondo spesso segnato da conflitti e tensioni, l’ultima proposta del Pakistan ha acceso un dibattito inaspettato: assegnare a Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026. Il governo pakistano riconosce nel suo intervento diplomatico una svolta decisiva nel ristabilire stabilità tra India e Pakistan, dimostrando che anche in tempi difficili, la leadership può fare la differenza. Ma questa sorprendente proposta solleva più domande che certezze, invitandoci a riflettere sul ruolo della diplomazia e del prestigio internazionale.

Il governo del Pakistan ha proposto di assegnare al presidente Usa Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026, come riconoscimento del suo "decisivo intervento diplomatico" e della sua leadership durante la recente crisi tra India e Pakistan. Lo ha annunciato lo stesso governo del Pakistan su X. "In un momento di forte turbolenza regionale, il presidente Trump ha dato prova di grande lungimiranza strategica e di eccezionale abilità politica attraverso un forte impegno diplomatico sia con Islamabad che con Nuova Delhi, che ha permesso di allentare la tensione in una situazione in rapido deterioramento, garantendo infine un cessate il fuoco ed evitando un conflitto più ampio tra due potenze nucleari che avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per milioni di persone nella regione e altrove", ha affermato Islamabad, sottolineando che l'intervento di Trump "testimonia il suo ruolo di autentico pacificatore e il suo impegno a favore della risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "A Trump il premio Nobel per la Pace". La proposta dopo la tregua in Asia

In questa notizia si parla di: trump - premio - nobel - pace

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.

"A Donald #Trump il premio #Nobel per la Pace". La proposta dopo la tregua in Asia #pakista #21giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/21/news/donald-trump-premio-nobel-pace-2026-proposta-pakistan-india-guerra-diplomazia-4308629 Vai su X

Nell'annunciare di aver negoziato un trattato di pace tra la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda, Donald Trump si lamenta che non riceverà mai un Premio Nobel per tutti i suoi sforzi come peacemaker. «Non riceverò - scrive su Trut Vai su Facebook

Trump il pacificatore si lamenta: «Ecco perché non mi danno il Nobel»; Trump candidato al Nobel per la pace; Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace.

Usa, la proposta del Pakistan: a Trump il premio Nobel per la Pace - Il governo del Pakistan ha proposto di assegnare al presidente Usa Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026, come riconoscimento del suo ... Da iltempo.it

Il governo del Pakistan propone Trump per il premio Nobel per la Pace 2026 - Il governo del Pakistan ha proposto di assegnare al presidente Usa Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026, come riconoscimento del suo "decisivo intervento diplomatico" e della sua leadership d ... Riporta msn.com