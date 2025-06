a sostegno del sociale nasce il polo inclusivo

Un nuovo polo inclusivo prende forma a Montignoso, simbolo di un’amministrazione che unisce sanità e sociale per il benessere di tutti. La Casa di comunità di Capanne procede con passo deciso, anticipando i tempi previsti e migliorando concretamente la vita dei cittadini. Un esempio tangibile di come un Comune possa guardare al futuro con impegno e visione condivisa, rafforzando il tessuto sociale e portando speranza nel quotidiano.

Un Comune che guarda alla sanità e al sociale con grande attenzione. I cittadini non solo del comune che stanno andando quotidianamente all’Asl di Montignoso, stanno vedendo gli operai al lavoro: la Casa di comunità che sta sorgendo nella frazione di Capanne, in via Carlo Sforza, sta andando avanti con grande determinazione, addirittura con i cantieri che sarebbero in anticipo sul cronoprogramma: sono iniziati i tamponamenti, l’ossatura della nuova casa della Salute che servirà non solo Montignoso, ma anche la provincia, è ormai completata, la ditta incaricata sta andando avanti con le divisioni interne, dove poi nasceranno i vari laboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it