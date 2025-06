A Sorano si accende il dialogo tra territori turismo e cultura con ‘Conversazioni nel Castagneto’

Sorano si anima di dialoghi tra territori, turismo e cultura con l’evento “Conversazioni nel Castagneto”. Un’occasione unica per condividere storie, idee e progetti, rafforzando il legame tra comunità e natura. Sabato 21 giugno alle 16:30 presso La Castagna Leopoldina, questa iniziativa promuove un dialogo autentico, coinvolgendo figure di spicco come Leonardo Marras. Un appuntamento imperdibile per riscoprire la ricchezza del nostro territorio e alimentare nuove sinergie.

Sorano (Grosseto), 21 giugno 2025 – L'evento "Conversazioni nel Castagneto", realizzato dall'azienda agricola La Castagna Leopoldina, è in programma sabato 21 giugno alle 16,30 presso la stessa azienda, in località I Prati a Sorano. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di unire territori, turismo e cultura e vedrà la partecipazione di Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana. L'incontro si svolge con il patrocinio del Comune di Sorano e del progetto regionale Vetrina Toscana, oltre alla collaborazione di Confcommercio Grosseto. L'incontro approfondirà il tema dell'umanesimo dell'agricoltura, inteso come opportunità di lavoro per i giovani e nuova linfa per le comunità locali.

