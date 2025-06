A Sabaudia e San Felice Circeo strade più sicure | iniziano i lavori di sagomatura

A Sabaudia e San Felice Circeo, la sicurezza stradale si rinnova: da lunedì 23 giugno 2025, iniziano i lavori di sagomatura sulla Strada Provinciale n. 46 Litoranea. Un intervento essenziale per garantire vie più sicure e affidabili per tutti gli utenti. Durante le operazioni, sarà adottata una temporanea chiusura al traffico, ma il risultato promette di migliorare notevolmente la qualità delle vostre percorrenze. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità!

Latina, 21 giugno 2025- La Provincia di Latina informa che da lunedì 23 giugno 2025 inizieranno i lavori di sagomatura e manutenzione straordinaria del piano viabile lungo alcuni tratti della Strada Provinciale n. 46 Litoranea, nei territori comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, finalizzati al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada. Durante le lavorazioni sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare, esclusivamente nella fascia oraria 07:00 – 18:00 e per i tratti interessati quali: Tratto 1: dal km 21+400 (rotatoria tra Migliara 53 e Via Biancamano) al km 22+950 (rotatoria tra Via Carlo Alberto, Migliara 54 e Migliara 56); *Tratto 2: dal km 25+000 (rotatoria con Migliara 58) al km 26+000 (intersezione con Via Molella). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: sabaudia - felice - circeo - lavori

Waterland è il titolo della nuova mostra diffusa di Alena Panchishin che si svolge tra Sabaudia e San Felice Circeo. Una mostra d'arte contemporanea organizzata da Mad Museo d'Arte Diffusa in collaborazione con MUSEINRETE della provincia di Latina. L'es Vai su Facebook

A Sabaudia e San Felice Circeo strade più sicure: iniziano i lavori di sagomatura; Litoranea, al via i lavori di messa in sicurezza tra Sabaudia e San Felice; Strada provinciale 46 Litoranea chiusa a tratti dal 23 giugno per 10 giorni per manutenzione.

Lavori di riparazione, Sabaudia e San Felice Circeo senz’acqua: i dettagli - Acqualatina informa l’utenza che, “a causa dei lavori urgenti per la riparazione ... Secondo h24notizie.com

Latina, Sabaudia, Circeo e Terracina senz’acqua per lavori sulla nuova condotta: ecco quando - L’interruzione del flusso, necessaria al fine di garantire l’esecuzione dei lavori, avrà inizio alle ore 14. Segnala ilfaroonline.it