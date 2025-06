A Roma il verde piantato per il Giubileo è già secco

A Roma, il verde piantato per il Giubileo 232 sembra secco e trascurato, lasciando cittadini e turisti in difficoltà sotto le alte temperature. Mentre alcuni apprezzano i lavori di restyling nelle piazze, molti concordano sulla urgente necessità di prendersi cura degli spazi verdi, vero sollievo contro il caldo estivo. È tempo di trasformare le aree verdi della città in veri oasi di frescura e benessere.

Cittadini e turisti - stremati dalle temperature bollenti - faticano a trovare un po' di ombra e refrigerio. E se il restyling delle piazze non dispiace a buona parte degli intervistati - soltanto a San Giovanni sono stati effettuati lavori per circa quindici milioni di euro, coperti dalle risorse per il Giubileo - la maggior parte di loro concorda sulla necessità di curare meglio gli spazi verdi.

