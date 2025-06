A Ravello una giornata dedicata alla musica corale in ricordo di Carmine Pagliuca

A Ravello si apre una giornata all'insegna della musica corale, in memoria di Carmine Pagliuca, figura di spicco nel panorama musicale italiano. La terza edizione del concorso internazionale “Schola Cantorum”, promosso dall’associazione “Diabolus in Musica” e patrocinato dal Comune, celebra l’arte vocale con emozionanti esibizioni e omaggi. Un evento imperdibile che unisce passione, talento e ricordo. La musica prende vita per lasciare un segno indelebile nella storia di Ravello.

Al via la terza edizione del concorso internazionale "Schola Cantorum", promosso dall'associazione musicale "Diabolus in Musica", presieduta da Federico Mileo, con il patrocinio del Comune di Ravello. Un Omaggio alla Musica Corale e Non Solo. L'evento renderĂ omaggio alla memoria di Carmine Pagliuca, figura di spicco nel panorama della musica corale italiana. Il programma prenderĂ il via alle ore 11:30 con le esibizioni dei cori Laudate Dominum (diretto da Giovanni Pagliaroli), The Sweet Sound Gospel Choir (diretto da Fiorella Iodice) e il Coro Vox Populi (diretto da Paola Guarino). La conclusione del concorso e l'esibizione del coro vincitore sono previste per le 18:30.

