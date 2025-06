A Prato si dimette la sindaca dem Bugetti indagata per corruzione

A Prato, il volto della leadership locale si sgretola: la sindaca Ilaria Bugetti si dimette mentre è sotto inchiesta per corruzione, in attesa di un’udienza decisiva. Questa vicenda scuote le istituzioni e solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica nella politica. La città si trova ora di fronte a una sfida cruciale: ripristinare fiducia e credibilità. La questione rimane aperta: quali sviluppi ci riserverà questa intricata vicenda?

Indagata per corruzione, e in attesa dell’interrogatorio del giudice delle indagini preliminari che lunedì dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla procura di Firenze, la sindaca pratese Ilaria . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Prato si dimette la sindaca dem Bugetti, indagata per corruzione

In questa notizia si parla di: sindaca - indagata - corruzione - prato

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

A #Prato si è dimessa #Bugetti, la sindaca #Pd indagata per #corruzione #20giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/20/news/prato-sindaca-bugetti-dimissioni-indagata-corruzione-bresci-pd-43077904/… Vai su X

Indagata, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) annuncia che si dimette. Una settimana fa l'avviso di garanzia per corruzione #ANSA Vai su Facebook

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha detto che si dimette; Indagata per corruzione, si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti; Si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti indagata per corruzione.

Prato, si dimette la sindaca di centrosinistra Ilaria Bugetti: è indagata per corruzione - La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Pd, ha annunciato le dimissioni dalla guida della città a seguito dell'indagine per corruzione a suo carico ... Riporta fanpage.it

Si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti indagata per corruzione - La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, (Pd) questo pomeriggio ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. msn.com scrive