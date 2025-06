a pordenone i funerali di dennys navas il 21enne morto annegato nel piave

A Pordenone si svolgono oggi i funerali di Dennys Navas, il giovane venezuelano di 21 anni tragicamente scomparso nel Piave. La cerimonia, autorizzata dalla Procura di Treviso, si terrà alle 11 presso la Casa Funeraria Pfa San Marco. Un momento di commozione e ricordo per onorare la vita di un ragazzo che ha lasciato un vuoto profondo nelle persone che amava.

