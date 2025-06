A Pistoia tira ancora aria di Blues E tra gli storytellers c’è la Nannini

A Pistoia, l’aria di blues torna protagonista con il Festival che quest’anno compie 44 anni, portando in piazza del Duomo un mix esplosivo di musica e storytelling d’autore. Dal 3 al 15 luglio, grandi artisti internazionali e talenti italiani si alternano in un evento imperdibile per gli appassionati. La partenza, inizialmente prevista per il 27 giugno, è stata posticipata a causa dell’annullamento di Beth Hart, ma l’attesa resta alta: perché questa edizione promette emozioni uniche.

Con il mese di luglio ormai alle porte, tira aria di Blues a. Il longevo Festival, che quest’anno spegne 44 candeline, occuperà e animerà piazza del Duomo da giovedì 3 a martedì 15 luglio proponendo un mix tra grandi artisti internazionali, con particolare attenzione al blues rock più virtuoso, e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani. La partenza del festival, slittata dal 27 giugno in quanto Beth Hart ha annullato l’intero tour estivo per problemi di salute, sarà quindi il 3 con la sezione "Storytellers" quando si esibirà il cantautore Alfa, a cui seguirà il 4 luglio Marcus King - un nuovo King a, nel centenario della nascita del grande B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Pistoia tira ancora aria di Blues. E tra gli "storytellers" c’è la Nannini

