A Pantano Massaggi cinesi blitz della Finanza

Un blitz inatteso ha scosso il tranquillo centro massaggi cinese di via Lanza, noto come "Centro Tuina". Le autorità finanziarie hanno sequestrato il locale, al centro di sospetti legami con attività illegali. Una scoperta che solleva domande sul confine tra relax e illegalità , lasciando la comunità sgomenta e in attesa di chiarimenti. Ma cosa si nasconde dietro quelle porte chiuse?

Sigilli nel tempio del "relax" di via Lanza. Giovedì pomeriggio le fiamme gialle hanno fatto un blitz al " Centro Tuina ", specializzato in massaggi orientali. Un piccolo locale al piano terra di una palazzina di cui fanno parte una manciata di appartamenti. Fino all’irruzione dei militari della Finanza un cartello luminoso diceva "aperto", ma le porte erano sempre chiuse. Dentro, secondo alcuni residenti della zona, un via vai continuo e riservato. Soprattutto la sera, dopo le 22.30, con presenze maschili quasi sempre over 60. Ora il centro benessere ha abbassato le serrande per ordine della magistratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Pantano. Massaggi cinesi, blitz della Finanza

