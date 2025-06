A Novara nasce Ella Aps una nuova associazione cittadina

A Novara nasce Ella Aps, un punto di riferimento innovativo dedicato alle donne. Non è solo un’associazione di promozione sociale, ma un vero e proprio spazi condiviso, un ambiente sicuro e stimolante dove incontrarsi, crescere e affermare la propria identità. Qui, formazione, sostegno e ispirazione si uniscono per potenziarne il ruolo, valorizzando ogni donna. Ella Aps diventa così un catalizzatore di cambiamento, un faro di empowerment per tutte.

C'è una nuova associazione in città. Si chiama Ella Aps ed è molto più di un'associazione di promozione sociale: è uno spazio condiviso, un luogo sicuro e generativo, dove le donne possono trovare formazione, sostegno, ispirazione e strumenti concreti per affermare la propria identità

