A Monticelli dal basket alle aree gioco

a Monticelli si rafforza il senso di comunità e di divertimento per tutti, dai giovani agli adulti. Con questi interventi, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Marco Cardinelli, rinnova il parco adiacente al Palazzetto dello sport, creando spazi vivaci e inclusivi. Con lavori ormai in dirittura d’arrivo, presto potremo godere di un nuovo cuore pulsante di aggregazione e svago. Con entusiasmo, continuiamo a investire nel benessere della nostra comunità.

Un campo da basket per i ragazzi e aree gioco per i più piccoli. Ciò allo scopo di restituire alla comunità di Monticelli il parco adiacente al Palazzetto dello sport. E’ l’obiettivo che intende raggiungere l’amministrazione comunale, con il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli che nei giorni scorsi, con i tecnici, hanno effettuato un sopralluogo. I lavori procedono spediti e a breve si completeranno. "Con il progetto Iti stiamo portando a termine la riqualificazione di questo parco situato proprio davanti alla scuola – spiega il sindaco –. Qui sorgerà presto anche un asilo, che fungerà da collegamento tra il plesso delle elementari e delle medie e il palazzetto dello sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Monticelli dal basket alle aree gioco

In questa notizia si parla di: monticelli - basket - aree - gioco

A Monticelli dal basket alle aree gioco; Ascoli Piceno, nuova vita per campetto di Monticelli. Fioravanti: “Area destinata ad aggregazione intergenerazionale”; Ascoli, una nuova area giochi in Largo delle Peonie a Monticelli.

A Monticelli dal basket alle aree gioco - Un campo da basket per i ragazzi e aree gioco per i più piccoli. Si legge su msn.com

Aree gioco piene. Non era vietato? - che non consentono l’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco e lo sport, quindi con scivoli e altalene, campi di basket, piste da skateboard e simili, all’interno di parchi, ville e ... Segnala ilgiorno.it