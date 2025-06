A Milano oggi è previsto un forte temporale | allerta gialla

Prepariamoci a un weekend all'insegna della variabilità a Milano: dopo un'estate calda e soleggiata, si prevede un temporale intenso per sabato 21 giugno. La città, che ha appena inaugurato il giorno più lungo dell'anno, dovrà affrontare un'ondata di maltempo con allerta gialla già attiva dalla mezzanotte. Restate sintonizzati: ecco cosa ci aspetta e come prepararci al meglio.

Un temporale potrebbe arrivare a Milano sabato 21 giugno. Dopo giornate di sole e caldo nel primo giorno d'estate - e il più lungo dell'anno - potrebbe arrivare in città un'ondata di maltempo. Dalla mezzanotte è già in vigore un'allerta meteo gialla - codice di rischio due su una scala da uno a quattro.

Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro - Milano è stata colpita da un violento temporale il 13 maggio 2025, causando ingenti allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro.

