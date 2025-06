A Imbersago il sindaco fa il Caronte dell’Adda | Mancano traghettatori ci penso io

A Imbersago, il sindaco si trasforma nel vero "Caronte" dell’Adda, prendendo in mano le sorti della traversata per aiutare chi ha bisogno di un passaggio. Con dedizione e spirito di comunità, Fabio si impegna gratuitamente ogni weekend, garantendo un servizio fondamentale che unisce le sponde del fiume. Un gesto di solidarietà che trasforma un semplice traghetto in un simbolo di collaborazione e cuore italiano.

Imbersago (Lecco) – La sbarra di imbarco che si chiude, uno strattone alle corde attaccate alla fune tesa tra una sponda e l’altra, poi di corsa al timone per manovrare e contrastare la forza della corrente in modo che trascini il traghetto verso l’altra riva, da Imbersago a Villa d’Adda e viceversa. È il lavoro da Caronte dell’Adda che sta svolgendo gratuitamente ogni domenica di bel tempo, ma spesso anche il sabato e durante i festivi, Fabio Vergani, il sindaco di Imbersago, che, pur di rivedere navigare il traghetto fermo in rada da anni, ha preso la patente nautica. “Accompagno migliaia di turisti – racconta -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Imbersago il sindaco fa il Caronte dell’Adda: “Mancano traghettatori, ci penso io”

