A Ginevra l' Ue tratta con Teheran | Nuovi attacchi sull' Iran Trump | Difficile chiedere a Israele di fermarsi mentre vince

In un clima di tensione crescente, Ginevra e Teheran si confrontano in un delicato equilibrio geopolitico, mentre gli attacchi israeliani sul territorio iraniano complicano ulteriormente la situazione. Trump si trova in difficoltà nel chiedere a Israele di fermarsi, ora che le sue mosse sembrano aver ritardato di anni lo sviluppo nucleare di Teheran. Nel frattempo, molti italiani lasciano il Paese, tra cui un bambino di 18 mesi, testimoniando l’incertezza che avvolge questa crisi internazionale.

Un altro convoglio di italiani lascia il Paese, tra cui un bimbo di 18 mesi. Israele stima che i suoi raid abbiano ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un'arma nucleare "di almeno due o tre anni".

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

Vertice Ginevra, Iran apre a dialogo ma 'avanti su uranio arricchito'; Israele-Iran, a Ginevra l'incontro fra Teheran e l'Europa

Spiragli dai negoziati di Ginevra con l'Iran ma Trump si mostra scettico e tra Israele e la Repubblica islamica continuano a piovere missili.

Vertice a Ginevra, tre ore e zero progressi: l'Europa tratta con l'Iran - I leader puntano a scongiurare l'intervento militare americano Dal regime disponibilità a parlare, non a interrompere lo sviluppo: «Colloqui seri, approccio rispettoso»