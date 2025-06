A Gaza si sta esaurendo anche l’acqua potabile nel caldo torrido | Aperto ancora il fuoco contro chi cerca aiuto

Nelle terribili condizioni della Striscia di Gaza, l'acqua potabile sta per esaurirsi, e il calore incessante si unisce alle minacce di violenza e insicurezza. Il sistema idrico è sull'orlo del collasso, mentre l’ingresso di cibo, medicine e carburante rimane bloccato. La popolazione vive un dramma senza precedenti, tra sofferenza e speranze di un intervento umanitario urgente. È un'emergenza che richiede attenzione e azioni concrete prima che sia troppo tardi.

