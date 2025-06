A Gaza si continua a morire | la voce di Niazy 22 anni tra bombe fame e oscurità

a Gaza si continua a morire: la voce di Niazy, 22 anni, si leva tra le macerie di una terra in ginocchio, dove bombe, fame e oscurità sono ormai quotidianità. Mentre i cieli iraniani e israeliani si riempiono di missili, la tragedia di Gaza si consuma silenziosamente, con vite spezzate e speranze spezzate. La lotta per la sopravvivenza prosegue, lasciando un'umanità che merita di essere ascoltata e aiutata.

Mentre il mondo tiene gli occhi puntati sui cieli iraniani e israeliani, attraversati da missili, a Gaza si continua a morire: sotto le bombe, di fame, o colpiti da proiettili americani mentre si cerca disperatamente un po’ di farina per una famiglia che non mangia da giorni. L’ultimo massacro israeliano nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di 70 palestinesi e il ferimento di centinaia di altri. La folla di gazawi si era radunata attorno a un convoglio di aiuti della Ghf, un’organizzazione sostenuta da Israele e Stati Uniti. Ma quello che doveva essere un punto di distribuzione umanitaria si è rivelato una trappola mortale: l’esercito ha aperto il fuoco con carri armati, mitragliatrici e droni contro una folla affamata in cerca di sopravvivenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - A Gaza si continua a morire: la voce di Niazy, 22 anni, tra bombe, fame e oscurità

In questa notizia si parla di: gaza - continua - morire - bombe

A Gaza disastro umanitario: e la macchina della solidarietà continua a muoversi - A Gaza, il disastro umanitario si aggrava a causa della guerra, con civili palestinesi che affrontano la devastazione delle loro case e infrastrutture vitali.

La Libreria Rinascita aderisce all’esposizione dei lenzuoli bianchi nella giornata di oggi, Sabato 24 Maggio. A Gaza si continua a morire. Di bombe, di fame, di assenza. Non è solo una questione politica. È una questione umana: stanno morendo persone, sta Vai su Facebook

A Gaza si continua a morire: la voce di Niazy, 22 anni, tra bombe, fame e oscurità; MO, Conte: Mozione con PD e AVS per dire no al genocidio a Gaza; Gaza nel baratro, una tragedia che non ha fine.

A Gaza si continua a morire, almeno 72 morti in 24 ore - I riflettori dei media si sono spostati da Gaza all'Iran, ma la guerra nella Striscia non si è fermata. Come scrive ansa.it

A Gaza Israele continua a uccidere silenziosamente i palestinesi in cerca di cibo - La guerra in Iran ha oscurato il dramma che fino alla scorsa settimana era in cima all'agenda internazionale ... Si legge su dire.it