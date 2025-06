A Foligno la quinta tappa del tour itinerante C' è Posto per Te

A Foligno, il tour itinerante "C'è posto per te" ha acceso i motori, offrendo nuove speranze e opportunità di lavoro alla comunità umbra. Promosso da Sviluppo Lavoro Italia, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 20 aziende e più di 400 colloqui, creando un ponte tra domanda e offerta e rafforzando il tessuto economico locale. Questa tappa rappresenta un passo concreto verso un futuro più occupato e inclusivo per tutti.

Foligno, 21 giu. (askanews) - Il tour itinerante "C'è posto per te" ha fatto tappa in Umbria, a Foligno. La campagna, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è volta a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso colloqui, workshop, laboratori e corsi di orientamento. Hanno preso parte all'iniziativa oltre 20 aziende, che hanno effettuato più di 400 colloqui mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative. Cuore dell'evento la corte di Palazzo Trinci, in Piazza della Repubblica. A fare gli onori di casa il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini: "Abbiamo la piazza piena, tanti ragazzi interessati ed è un servizio veramente importante.

ll tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a Foligno per avvicinare i giovani al mondo del lavoro - Il tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia arriva a Foligno, un’occasione unica per i giovani di scoprire opportunità concrete nel mondo del lavoro.

