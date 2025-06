a firenze temperature oltre i 38 gradi

Oggi la massima sarà di 35 gradi, un valore già superiore alla media stagionale, ma senza eccessi grazie a un’umidità contenuta. Tuttavia, Firenze si appresta ad affrontare una nuova ondata di caldo che, da martedì, potrebbe portare le temperature fino a sfiorare i 38 gradi, lasciando alle spalle le consuete aspettative di giugno. Un’estate anticipata, che invita a prepararsi per giorni di caldo intenso e sole splendente.

