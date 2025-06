A Firenze arrivano i rifugi per ripararsi dal caldo

L’estate fiorentina si trasforma in una sfida contro il calore, ma non tutto è perduto. Firenze porta con sé una rivoluzione fresca e innovativa: i rifugi climatici, oasi di sollievo nel cuore della città. Scopriamo insieme le prime fantastiche mete dove sfuggire alle alte temperature e vivere l’estate con più comfort e relax. Preparati a scoprire i segreti per sopravvivere al caldo senza rinunciare alla magia di Firenze.

Il caldo torrido bussa di nuovo alle porte delle grandi città, e anche Firenze, dopo Bologna, corre ai ripari. È pronta la prima lista di rifugi climatici: spazi pubblici ideali per trovare sollievo dalle temperature troppo elevate.

