Le esportazioni varesine mostrano un trend in ribasso nei primi tre mesi del 2025, con una diminuzione del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario, le importazioni sono in forte crescita, indicando un cambiamento nel saldo commerciale della provincia. Questo scenario solleva importanti domande sul futuro economico locale e sulle strategie da adottare per invertire questa tendenza. Le implicazioni di questa dinamica potrebbero influenzare profondamente il tessuto industriale e commerciale di Varese, rendendo cruciale un’analisi approfondita.

L’export varesino è in discesa nei primi tre mesi del 2025, come emerge dagli ultimi dati Istat disponibili sui flussi di commercio estero della provincia di Varese, elaborati dal Centro studi di Confindustria Varese. Nel periodo gennaio-marzo 2025 le esportazioni in valore sono state pari a 2,9 miliardi di euro, in calo del 2,2% sul periodo gennaio-marzo 2024 (a livello italiano l’export nello stesso periodo è cresciuto del 3,2%). Le importazioni in valore sono state pari a 2,5 miliardi di euro, in aumento dell’11,2% sul periodo gennaio-marzo 2024 (a livello italiano l’import nello stesso periodo è cresciuto del 6,2%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A due velocità. Esportazioni in calo. Ma le importazioni sono in crescita

I dati di Confindustria Varese nei primi tre mesi dell'anno evidenziano un calo delle esportazioni e una forte crescita delle importazioni, con saldo commerciale in contrazione del 43,2%

