A Deliceto parte il servizio di vigilanza privata dei beni comunali

A Deliceto, la sicurezza dei beni comunali si rafforza: nella notte di venerdì 20 giugno è partito il nuovo servizio di vigilanza privata, pronto a proteggere parchi, scuole e strutture pubbliche. Un passo importante per tutelare il patrimonio di tutti e garantire serenità alla comunità. Questo servizio si occuperà inoltre di monitorare costantemente le aree sensibili, assicurando interventi tempestivi e efficaci contro ogni minaccia.

Nella notte di venerdì 20 giugno, in via sperimentale, è partito il servizio di vigilanza privata dei beni comunali di Deliceto. Avrà il compito di pattugliare tutti i beni di proprietà comunale quali parchi, aree verdi pubbliche, edifici comunali, scuole, centri sportivi.

