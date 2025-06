A Chieti Scalo attività gratuite per bambini in vista della scuola primaria

A Chieti Scalo, l'associazione Erga Omnes, con il patrocinio del Comune, organizza tre incontri gratuiti pensati per preparare i bambini di 5 anni all’ingresso nella scuola primaria. Un’opportunità unica per divertirsi, imparare e socializzare prima di affrontare questa nuova avventura educativa. L’iniziativa, dal titolo...

“I colori delle emozioni”: al via a Chieti Scalo il laboratorio gratuito di pittura creativa per bambini - Scopri un mondo di fantasia e sentimenti con il nuovo laboratorio gratuito “I colori delle emozioni” a Chieti Scalo! Un’occasione imperdibile per stimolare la creatività e l’espressione emotiva dei più piccoli, all’insegna del divertimento e della scoperta.

L'istituto Comprensivo 4 di Chieti partecipa all’evento della città di Chieti “ Il MAGGIO DEI LIBRI” con I CANTIERI CREATIVI E POETICI, manifestazione che vede coinvolte tutte le classi dei plessi di scuola primaria Villaggio Celdit e Via Bosio e che si terrà il gio Vai su Facebook

