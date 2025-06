A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Italia 2025

Se sei un appassionato di MotoGP, non puoi perderti l’appuntamento di oggi su TV8! Dalle qualifiche del GP Italia 2025 alle emozionanti Sprint Race, tutto il programma in chiaro ti aspetta per vivere ogni istante di questa spettacolare giornata di motorsport. Scopri gli orari e preparati ad immergerti nel cuore dell’azione, perché questa volta, la corsa per i primi punti iridati sarà ancora più avvincente. La passione è assicurata!

Le qualifiche del Gran Premio di Italia di MotoGP si terranno nella tarda mattinata di sabato 21 giugno. A seguire, assisteremo alle analoghe sessioni di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione), alle quali farà seguito la Sprint Race, autentico pinnacolo della giornata, della quale chiuderà il programma assegnando i primi punti iridati dell’intero weekend. Va rimarcato come, a differenza dell’ultimo triennio, non vi sarà la MotoE. La categoria elettrica tornerà in azione settimana prossima ad Assen. L’attività sulla pista del Mugello sarà pertanto relativamente snella, poiché non si dovranno disputare le due gare delle moto a batteria (la prima nel cuore del sabato, la seconda dopo la Sprint). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Italia 2025

