A Bussero il rombo dei motori lotta contro il cancro

a Bussero il rombo dei motori si trasforma in un potente messaggio di speranza contro il cancro. Un evento imperdibile che unisce passione, adrenalina e solidarietà in una giornata dedicata a fare la differenza. Domenica 22 giugno 2025, lasciatevi coinvolgere dall’energia di Motori Solidali, il raduno che accende i motori per una causa nobile, dimostrando che il vero valore si misura anche con il cuore.

. Una giornata a Bussero tra passione, motori e impegno sociale. Una giornata dove passione e solidarietà viaggiano sullo stesso tracciato. Domenica 22 giugno 2025, a Bussero (MI), il rombo dei motori si mescolerà al suono della solidarietà. Torna per la quarta edizione Motori Solidali, il raduno che unisce il fascino delle quattro ruote al desiderio di fare del bene. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Motori Solidali con il patrocinio del Comune di Bussero, si svolgerà nell'area di via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalle ore 8.00 alle 18.

A Bussero il rombo dei motori lotta contro il cancro; evento domenica 22 giugno Motori Solidali 2025: cuori a tutto gas per una buona causa.

