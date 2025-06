A Bergamo le note di Beethoven e Schumann per un viaggio romantico

Preparatevi a lasciarvi trasportare dall’incanto delle note di Beethoven e Schumann, in un viaggio romantico tra emozioni e poesia. Nell’atmosfera intima dell’auditorium S. Alessandro, il talento del bass-baritono Carlo Andrea Masciadri e della pianista Claudia Schirripa daranno vita a un programma intitolato «Di poeti e amate lontane». Un’occasione unica per immergersi in un mondo di melodie profonde e sognanti. La magia sta per cominciare.

IL CONCERTO. Nell'auditorium S. Alessandro, per la stagione promossa dall'Accademia S. Cecilia, si esibiranno bass-baritono Carlo Andrea Masciadri e la pianista Claudia Schirripa. Brani di intenso lirismo in un programma dal titolo «Di poeti e amate lontane».

