A 7 anni fugge in treno per un gelato | Mio figlio un bambino speciale

un bambino speciale, capace di sorprendermi ogni giorno con il suo coraggio e la sua autonomia. Quel pomeriggio, nonostante il divieto, ha deciso di seguire il suo istinto, dimostrando che anche i più piccoli sanno affrontare il mondo con determinazione. La sua avventura inaspettata ci ricorda quanto sia importante sostenere e credere nel loro potenziale.

SARONNO (Varese) "Paura? Non per lui, sapevo che sarebbe stato capace di gestirsi. Avevo paura di chi avrebbe incontrato". Lisalberta Castaldi, 42 anni, insegna in una scuola primaria di Saronno, Basso Varesotto. Da qui, qualche giorno fa, il figlio di 7 anni ha lasciato casa ed è salito su un treno diretto a Milano per andare a mangiare un gelato. "Quel pomeriggio lo aveva chiesto, gli avevo detto di no", racconta la mamma. "Mio figlio è iperattivo e cognitivamente plusdotato: è un bimbo che riesce a mettere in campo risorse importanti. Contenerle non è facile". Mamma Lisalberta, nella quotidianità si sente come un pilota di Formula 1 che invece di accelerare deve frenare? "Un po’ sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La storia di un bambino di 7 anni con neurodivergenza. La madre racconta a Mamme Magazine: «Costretti a subire tante ingiustizie» Vai su Facebook

